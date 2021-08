Green pass: nel modenese primi controlli e prime sanzioni

MODENA- I controlli dei Nuclei Anti Sofisticazione dei carabinieri sono arrivati anche nella provincia di Modena e con i primi controlli fioccano anche le prime sanzioni.

Il gruppo specializzato dell’Arma ha infatti controllato diverse attività commerciali della Provincia verificando la corretta applicazione della normativa connessa al green pass e le ormai note regole anti- Covid.

Tra le attività sottoposte al controllo anche una palestra di Vignola dove uno sportivo é stato sorpreso senza Green Pass all’interno dei locali: per lui è scattata la sanzione di 400 euro.

Multa analoga anche per il gestore della palestra reo di non aver controllato l’accesso a un cliente non vaccinato.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017