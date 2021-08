Lavori di ampliamento e nuova illuminazione: buone notizie per i cimiteri di Finale Emilia, Massa e Reano Finalese

FINALE EMILIA- Buone notizie per i cimiteri di Finale, Massa e Reno Finalese che- negli ultimi mesi- sono stati al centro delle polemiche.

Proprio a seguito delle denunce di cittadini e stampa locale sulla loro “mala gestione”, e sulle condizioni generali di incuria e sporcizia, l’assessora ai servizi demografici e cimiteriali Monica Malaguti ha ritenuto opportuno fare il punto della situazione illustrando gli interventi fatti e quelli in cantiere.

Da quanto segnalato dall’assessora alla stampa, per i tre cimiteri è stata finalmente individuata e assegnata una ditta ( la Dugoni di Mantova) incaricata della manutenzione degli spazi verdi, della piantumazione e della pulizia.

“Già dopo i primi interventi della ditta possiamo dirci soddisfatti dei risultati del loro lavoro– spiega l’assessora – fanno molta attenzione alla cura del luogo e sono molto energici nell’affrontare gli interventi”.

Per quanto riguarda i giardini delle rimembranze all’interno dei cimiteri di Massa e Reno Finalese- che si aggiungeranno a quello già presente a Finale- sono già iniziati questa estate i lavori di realizzazione, che andranno avanti fino alla commemorazione dei defunti.

Un altro importante intervento che sta per essere messo a punto, riguarderà l’ampliamento del cimitero di Reno: “La stipula del contratto per l’ampliamento è previsto per i prossimi giorni e da quel momento in poi potranno partire i lavori“- precisa l’assessora.

Novità anche sulla gestione delle lampade votive: “Da diversi anni questa era affidata a ditte esterne e purtroppo abbiamo appurato che questa gestione nel tempo ha generato disordine e disorganizzazione- comunica l’assessora- Abbiamo per questi motivi proceduto riacquisendo internamente il servizio e approfittando di questo tempo per riorganizzare tutta l’anagrafica cimiteriale tenendo presente il numero importante di tombe presente, che sono circa 12mila tra loculi e tombe propriamente dette”.

