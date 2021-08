Medolla, “Uniti per la scuola”: due cene di raccolta fondi per la scuola primaria

MEDOLLA – Il 4 e il 18 settembre, alle ore 20, presso Menecò di Medolla (viale Rimembranze 15), nell’ambito dell’iniziativa “Uniti per la scuola”, sono in programma due cene di raccolta fondi per l’acquisto di materiale tecnologico destinato alla scuola primaria di Medolla. Il menù, dal costo di 25 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini prevede: bucatini all’amatriciana, carne alla griglia, ciambella e lambrusco. Per partecipare è richiesto il Green Pass: termine ultimo per le prenotazioni per la cena del 4 settembre è domenica 29 agosto, mentre per quella del 18 settembre è domenica 5 settembre. Per informazioni e prenotazioni: Marcello 334 9030339

