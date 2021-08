Mirandola, Donati (Pd): “Benemerenza civica al soccorritore coraggioso”

MIRANDOLA – Il Gruppo consiliare del Pd di Mirandola proporrà, nel prossimo Consiglio comunale, che venga riconosciuta la Benemerenza civica al giovane che non ha esitato a tuffarsi nel diversivo per salvare una signora rimasta intrappolata nella sua vettura. Anche il sindaco di Mirandola, Alberto Greco, che nella mattinata di giovedì 5 agosto ha contattato telefonicamente il soccorritore, ha annunciato che “l’Amministrazione comunale si riserverà di conferire a Riccardo Rinaldi un encomio per quanto compiuto”.

Di seguito, la nota della consigliera comunale Pd Francesca Donati:

“Esistono atti di coraggio eccezionali che consentono di salvare vite. E’ il caso del giovane motociclista che ieri, 4 agosto, non ha esitato a buttarsi nel diversivo in via Mercadante per salvare una donna che vi era finita dentro con la sua auto. Qualcuno lo considererà un atto di semplice civismo, forse anche lo stesso giovane, ma rischiare la propria vita per salvare quella di un altro non è un atto quotidiano. Abbiamo bisogno di esempi come questo: di eroi normali, di protagonisti consapevoli. Per questo motivo, nel prossimo Consiglio comunale, come Partito democratico proporremo la benemerenza civica del Comune di Mirandola per riconoscere il gesto di coraggio che ha permesso di scongiurare il peggio”.