Operaia morta, a Bastiglia lutto cittadino per Laila El Harim

Bastiglia in lutto per la scomparsa di Laila El Harim. Nella giornata di domani, martedì 10 agosto, il Comune di Bastiglia ha proclamato il lutto cittadino, in concomitanza con la celebrazione del funerale della concittadina Laila El Harim, tragicamente scomparsa lo scorso 3 agosto.

Per l’intera giornata saranno esposte le bandiere a mezz’asta nella sede comunale e verranno sospese le manifestazioni pubbliche in segno di cordoglio per la prematura morte della concittadina e di vicinanza con i famigliari.

La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale di Bastiglia e ufficializzata questa mattina con l’ordinanza firmata dal Sindaco Francesca Silvestri, che afferma: “La scomparsa di Laila ha profondamente colpito la nostra comunità, un evento tragico che ha scosso ognuno di noi. Le bandiere a mezz’asta e il lutto cittadino sono gesti simbolici con i quali vogliamo ricordare Laila, stringerci attorno ai famigliari e partecipare al loro dolore. Così facendo intendiamo mandare un messaggio ai suoi cari, dire loro che non sono soli e metterci a disposizione per quanto ci sarà possibile per aiutarli a superare questo difficile momento”.

L’ultimo saluto a Laila El Harim si terrà domani alle 18 presso il cimitero di Massa Finalese.

