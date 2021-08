Rovereto, viabilità: divieto di transito e sosta di tutti i veicoli in via IV Novembre

NOVI- Modifiche della viabilità, a Rovereto, nelle giornate da venerdì 27 agosto a lunedì 30 dalle 18 alle 24 e domenica 29 dalle 8 alle 24.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza di eventi organizzati dalle associazioni del territorio, infatti, è stato disposto il divieto di transito e sosta con rimozione di tutti i veicoli in via IV Novembre nel tratto compreso tra l’intersezione via Curiel, fino alla fine della strada, e nel parcheggio delle scuole medie via Curiel.

E’ stato inoltre istituito il senso unico di marcia in direzione est/ovest in via IV Novembre: dall’ intersezione con via Forti a via Curiel.

