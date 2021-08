Spaccio: arrestati con 500 grammi di hashish, 16 di cocaina e 6300 euro in contanti

MODENA- La polizia di Stato di Modena, nel pomeriggio di venerdì 27 agosto, ha tratto in arresto in flagranza di reato due cittadini marocchini per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti della squadra volante, durante l’attività di controllo del territorio, nel transitare in zona San Faustino hanno notato un’autovettura di colore scuro di piccola cilindrata con a bordo due giovani intimando l’alt del mezzo. Gli occupanti del veicolo, anziché ottemperare all’ordine di fermarsi, hanno effettuato un’improvvisa inversione di marcia: accelerando e percorrendo una strada in contromano, creando una grave situazione di pericolo per gli utenti della strada. Si sono poi fermati, inseguiti dalla volante, in una strada chiusa. I due soggetti hanno proseguito la fuga a piedi e il guidatore, sceso velocemente dall’autovettura, ha gettato a terra un involucro di cellophane con all’interno 16 grammi di cocaina, successivamente recuperato e sequestrato. Gli agenti della squadra volante, dopo aver bloccato i giovani, hanno identificato i due uomini : due cittadini marocchini, rispettivamente di 22 e 21 anni, residenti a Modena e Magreta. Entrambi in regola con i permessi di soggiorno. La perquisizione effettuata anche al veicolo ha permesso di rintracciare, nel vano portaoggetti, sei blocchetti di hashish, del peso di oltre 500 grammi, e la somma in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio, di 6.300 euro. Il conducente è risultato avere precedenti di polizia e una condanna per il reato di detenzione ai fini di spaccio, poiché arrestato con 253 grammi di cocaina nel 2020. Il passeggero è risultato invece incensurato. Entrambi sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti e trattenuti su disposizione del pm, il dottore Giuseppe Amara, nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.

