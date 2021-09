Appunti di gusto: tutto quello che c’è da sapere sul pomodoro

Nella nostra lingua il termine deriva dal latino “pomum aureus” in quanto in passato era considerato un frutto. In Italia il pomodoro fece la sua comparsa nel 1596, inizialmente come pianta ornamentale e poiché si pensava fosse velenoso, la sua diffusione fu assai lenta.

Il nome scientifico dei pomodori è Lycopersicon lycopersicum, che significa pesca del lupo. Si stima che ne esistano circa 10 mila varietà: dalla A di Abracazebra alla Z di Zebra Cherry, così chiamato per la buccia a strisce (rosse e verdi).

Il pomodoro fa bene? Numerosi studi scientifici dicono che rilascia il licopene, un prezioso antiossidante, che si ritiene riduca il rischio di alcune malattie e agisca anche contro il colesterolo alto ma contiene anche diverse proteine allergizzanti.

🍅 L’evento a tema

Martedì 7 settembre alle ore 19 – “Settembre Gastronomico”

Piazza Garibaldi – Parma – Accesso libero.

“Come si conserva la conserva: dalla lattina al brick”

Una lattina di concentrato, racconta la sua storia attraverso la voce di Giancarlo Gonizzi, Coordinatore dei Musei del Cibo. E si dischiude un mondo: dalla invenzione della banda stagnata agli esperimenti di Nicolas Appert, al brevetto (inglese) per produrre le lattine a macchina fino al primo apriscatole della storia, all’idea del tubetto, fino all’innovazione della passata nel Tetrapack.

Genialità, innovazione e sapore all’insegna dell’oro rosso.

🍅 A Collecchio (Parma) c’è il Museo del Pomodoro, lo sapevi?

Mai in frigo. Incredibile, ma vero: il freddo interferisce con gli enzimi che gli conferiscono il suo gusto caratteristico. Sotto i 12 gradi, infatti, il pomodoro interrompe la maturazione che è ciò che gli conferisce più sapore.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017