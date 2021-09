Apre lo “sportello Csv” alla Fondazione Cassa Risparmio di Mirandola

MIRANDOLA- Il Centro Servizi Volontariato Terre Estensi aprirà un proprio sportello presso la sede operativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola (in viale G. Agnini 76).

Lo sportello, a partire dal 13 settembre 2021, sarà operativo ogni settimana il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 17.30; sarà aperto e a disposizione di tutte le associazioni del distretto di Mirandola, delle varie realtà (scuole, istituzioni) che ne avranno bisogno e dei singoli cittadini desiderosi di fare volontariato e/o costituire un ente di terzo settore.

“L’apertura di uno sportello Csv in un luogo fondamentale per la comunità quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, che da sempre ci sostiene, segna l’avvio di una più stretta collaborazione tra i nostri due enti per garantire un supporto ancora più strutturato ed efficace al mondo del terzo settore dell’Area Nord della provincia di Modena – afferma Alberto Caldana, presidente del Centro Servizi Volontariato Terre Estensi – Ringraziamo sentitamente la Fondazione per la messa a disposizione dei locali e ci auguriamo di poter proseguire la nostra collaborazione al meglio, a sostegno di un territorio, quello dell’Area Nord, caratterizzato da un ricco tessuto associativo e da una storia di solidarietà che lo contraddistingue a livello provinciale e non solo”.

Per appuntamenti è possibile contattare:

Stefania Michelini (lunedì pomeriggio): stefania.michelini@csvterrestensi.it – 348 493 98 07

Laura Solieri (giovedì pomeriggio): mirandola@csvterrestensi.it – 329 72 36 079

