Camionista manomette il dispositivo antinquinamento: sanzionato

CASTELNUOVO RANGONE- La polizia stradale del corpo di polizia locale Terre di Castelli, durante dei controlli di routine, ha fermato un autoarticolato di proprietà di una ditta di autotrasporto con sede a Modena, condotto da un autista di 63 anni.

La pattuglia è stata insospettita da un’anomalia della centralina del veicolo in merito alla precisione della autodiagnosi che si effettua direttamente dal posto di guida e si visiona sul cruscotto. In particolare l’attenzione degli agenti è stata attirata da un valore “anomalo” del dispositivo antinquinamento denominato AdBlue che mette in atto l’abbattimento delle emissioni inquinanti dei motori diesel.

La polizia stradale ha potuto appurare che il mezzo circolava apparentemente come un veicolo ecologico Euro 5, ma in realtà inquinava come un veicolo Euro zero danneggiando l’ambiente e godendo dei benefici economici riservati ai mezzi ecologici.

Il “trucco” è stata confermato, una volta condotto il mezzo in un’officina specializzata, dalla scoperta di un emulatore: un piccolo dispositivo elettronico in grado di ingannare le centraline elettroniche del veicolo, reperibile per poche decine di euro.

Il dispositivo è stato sequestrato e l’autista sanzionato.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017