“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

Il tempo di un caffè per leggere le notizie del momento, sul mondo del lavoro ma non solo!

Modena – Ripartono in presenza i corsi di formazione gratuiti per persone non occupate

L’offerta formativa finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna ha lo scopo di favorire l’acquisizione di competenze per l’inclusione e l’occupabilità. L’accesso al progetto è riservato ai cittadini residenti o domiciliati sul territorio regionale non occupati e non in possesso di un diploma superiore o professionale, oppure di età superiore ai 50 anni (in quest’ultimo caso, non vi è un titolo di studio specifico richiesto) Altre info le trovi qui : https://www.cfemilia.it/it/news/percorsi-formativi-finanziati-per-non-occupati

Modena, Carpi e Ferrara – L’insalata Hawaiana diventa emiliana e crea posti di lavoro

Una iniziativa sperimentale di qualità per dare smalto alla ripresa della ristorazione. Oggi il nuovo trend si chiama Poké ed è un piatto originario delle isole Hawaii. Da pochissimo presenti a Modena, Carpi e Ferrara. Un locale dove puoi ordinare un’insalata del tutto personalizzabile e innovativa: componi la tua ciotola, o meglio la tua Poké e il gioco è fatto!

Emilia Romagna – Le scuole del futuro

La regione ha cominciato a immaginare e a lavorare sulla scuola che sarà, con quattro gruppi di lavoro interistituzionale. Presentate le nuove Linee guida per la qualità degli spazi educativi realizzate con l’architetto Mario Cucinella. I cittadini possono inviare considerazioni e proposte utilizzando l’apposita piattaforma a questo link : https://scuola.regione.emilia-romagna.it/edilizia-scolastica/spazio-educazione

Fanano – Le ortiche dell’appennino diventano abiti

L’ortica è una pianta ‘magica’ dalle mille proprietà. Un potenziale colto dalla cooperativa “Ortika” di Fanano, nata per coltivare piantine di ortica a scarto zero. Da questa pianta infatti, la cooperativa realizza capi di abbigliamento in fibra di ortica e trasforma gli scarti in tisane e integratori per mangimi zootecnici. Un’economia circolare che riscopre antichi mestieri e produzioni, per valorizzare l’appennino modenese.