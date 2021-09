Mirandola, iniziata la rimozione delle travi pericolose alla scuola “Montessori”

MIRANDOLA – Hanno preso il via nella giornata di mercoledì 1° settembre, a San Giacomo Roncole, frazione di Mirandola, le operazioni di rimozione delle travi pericolose segnalate dai genitori alla scuola materna “Montessori”, che era stata inaugurata lo scorso aprile dopo i lavori di ristrutturazione.

I genitori si erano accorti che qualcosa con andava durante la festa di fine anno scolastico e avevano redatto un esposto arrivato sui tavoli del Comune, dove si faceva notare che le travi fossero sformate. Un problema confermato anche dal successivo sopralluogo dei Vigili del Fuoco, seppure non fossero stati riscontrati pericoli nell’immediato.

L’Amministrazione comunale di Mirandola aveva, dunque, deciso di abbattere le travi in questione, in vista del rientro a scuola dei bambini, previsto per il 13 settembre. I lavori, iniziati ieri, dovrebbero, infatti, terminare, si legge sul “Resto del Carlino”, entro lunedì 6 settembre.

