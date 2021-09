Mirandola, lavori in corso in via Luosi. Modifiche alla viabilità

MIRANDOLA – Lavori in corso, a Mirandola, in Via Luosi. Nel periodo compreso tra oggi, mercoledì 15 settembre, e il 27 ottobre 2021 – dal lunedì al sabato, informa l’Amministrazione comunale – dalle ore 7,30 alle ore 18,30 – è prevista l’interruzione della circolazione stradale in via Luosi, nel tratto compreso tra via Cavour e via Goito, per consentire l’allestimento di un’area di cantiere. Nel medesimo periodo, però, tra le ore 18,30 e le ore 7,30 della giornata successiva, e durante le giornate festive, la strada sarà percorribile.

