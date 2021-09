Mirandola, scuola San Giacomo Roncole: l’Amministrazione incontra genitori e insegnanti

MIRANDOLA- Il 10 settembre si è tenuto, presso la struttura, un incontro richiesto dall’Amministrazione con i genitori, per visionare l’edificio scolastico all’indomani dell’intervento di rimozione delle solette dei

portali esterni e dell’ultimazione dei lavori in esterno.

Presenti, oltre agli assessori del Comune di Mirandola ai Lavori Pubblici e alla Scuola, al RUP dell’intervento e al direttore dei lavori, anche i genitori, le insegnanti, la dirigente scolastica e l’RSPP incaricato.

Durante la riunione si è proceduto con una visita del plesso a seguito del completamento degli interventi relativi all’ampliamento, al piazzale esterno e alla rimozione delle solette spanciate: per le quali il comando dei vigili del fuoco, con il parere espresso il 12 agosto, aveva previsto un monitoraggio di almeno sei mesi.

Tempo che avrebbe impedito una ripresa delle attività il 13 settembre e che ha determinato, nonostante i tempi molto stretti, la scelta di procedere alla rimozione delle solette, che pure erano state sottoposte a ulteriori prove di carico e avevano ottenuto il regolare collaudo per la prima apertura del 7 aprile.

Si è colta poi l’occasione per presentare nuovamente i vari pareri che nel tempo Regione e struttura tecnica sismica hanno emesso in riferimento all’intervento, tra cui l’ultimo parere favorevole ottenuto il 4 settembre: con cui la sismica confermava la rimozione quale intervento locale che non modificava il livello di sicurezza raggiunto con l’intervento di miglioramento sismico progettato e realizzato.

Inoltre il responsabile della sicurezza, incaricato dalla direzione didattica, ha esposto le misure e gli approntamenti antincendio della scuola.

Negli ultimi giorni, infine, si è proseguito a ultimare pulizie e riallestimento delle sezioni, per accogliere da lunedì 13 settembre i circa 50 bambini frequentanti la scuola “M. Montessori”.