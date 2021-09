Novi, sicurezza stradale e meno inquinamento grazie alle “isole ambientali”

NOVI- “Isole ambientali” in cui la velocità massima consentita agli autoveicoli sarà di 30 chilometri orari: il progetto è stato approvato in Giunta e i lavori sono già iniziati: viale Martiri della Libertà, dall’intersezione con via XXII Aprile a quella con via M. Buonarroti, le strade interessate.

Le “Zone 30” nascono con lo scopo di proteggere pedoni e ciclisti, migliorare la funzionalità e sicurezza della strada, ridurre l’inquinamento atmosferico, acustico e visivo. Un progetto che dà la priorità agli spostamenti pedonali e in bicicletta, aumentandone gli standard di sicurezza grazie ad un’apposita segnaletica di contenimento e orientamento delle diverse tipologie di spostamento.

Con la realizzazione del progetto si provvederà alla riqualificazione del tratto compreso tra piazza Leonardo Da Vinci e via M. Buonarroti: con la realizzazione di un nuovo manto stradale e un importante intervento sull’aiuola verde di pertinenza. I lavori dureranno fino alla prima metà di novembre e saranno svolti garantendo l’accesso alla farmacia e l’accompagnamento degli alunni alla scuola in bici, a piedi o in auto.

