San Possidonio, fine della quarantena per 54 rifugiati afghani

SAN POSSIDONIO- 54 rifugiati afghani hanno terminato il periodo di quarantena all’interno dell’Hotel Concordia e nella serata di lunedì 6 settembre hanno lasciato il luogo che li ha accolti in questo periodo.

Altre 17 persone, seguite da AUSL, sono ancora ospitate nella struttura e sono in buone condizioni di salute.

“Ringraziamo ancora le persone e le associazioni che hanno offerto il proprio aiuto tramite donazioni- riferisce l’Amministrazione comunale- ma per il momento non è necessario raccogliere beni di prima necessità per gli ospiti”.

