Sede Polizia Locale Unione Terre d’Argine, il sindacato: “Pronti alla mobilitazione”

SOLIERA, NOVI, CARPI – Attraverso un duro comunicato stampa, il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori della Polizia Locale) chiede una soluzione definitiva del problema relativo alla sede del Comando di Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine. Di seguito, la nota stampa diffuso dal SULPL:

“Il SULPL, a seguito di problematiche segnalate nella sede attuale della Polizia Locale, continua a sollecitare la risoluzione delle problematiche evidenziate, che espongono il personale di Polizia Locale ad un disagio sia fisico che sanitario.

Il posto di lavoro, specialmente nel pubblico, ed ancor di più in un corpo di Polizia Locale, non può essere lasciato alla deriva da parte delle Amministrazioni comunali, che fanno sembrare i dipendenti dell’Unione Terre d’Argine figli di un Dio minore rispetto a quelli dei comuni.

Ora diciamo basta e saremo pronti alla mobilitazione se la questione non verrà risolta immediatamente. Senza tralasciare, poi, che il continuo rinvio della nuova sede promessa della Polizia Locale sta causando agli agenti poca fiducia nel futuro del corpo causato dalle aspettative date dall’Amministrazione ma mai esaudite .

Il SULPL, nonostante abbia continuamente sollecitato e spronato l’amministrazione a concludere in modo definitivo la nuova sede , per dare dignità agli agenti con una sede adeguata e consona ad un corpo di polizia locale , si trova oggi al punto di annunciare che “SIAMO PRONTI ALLA MOBILITAZIONE” perché ormai , troppo tempo è passato e ci sentiamo presi in giro dai tempi biblici per la preparazione della nuova sede di Polizia Locale ormai sono circa 10 anni che attendiamo.

Le istituzioni politiche a nostro modesto avviso devono non solo promettere ma anche mantenere la promesse una delle quali era di riqualificare la sede di un corpo di polizia locale che è il secondo in termini di n di operatori e di cittadini nella provincia di Modena”.