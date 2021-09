Soliera, si fingevano ‘ndranghetisti per non pagare ingressi e consumazioni: condannati a due anni

SOLIERA – Due uomini di 40 e 45 anni avevano finto di appartenere alla ‘ndgrangheta per ottenere gratuitamente ingressi e consumazioni nella piscina di Soliera e nel bar che si trova all’interno. I fatti risalgono all’estate dello scorso anno, quando i due avevano estorto al titolare della piscina, attraverso minacce, ben 1.500 euro tra ingressi e consumazioni. Arrestati nel dicembre 2020, ora per il 40enne di Torre del Greco e per il 45enne modenese sono arrivate le condanne: 2 anni per entrambi, il primo tramite patteggiamento, il secondo con rito abbreviato.

