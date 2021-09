Sorbara, asfalto fonoassorbente nel centro abitato

SORBARA – Nuovo intervento di manutenzione sulle strade di Bomporto. Lunedì 20 settembre, infatti, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune, la Provincia di Modena inizierà i lavori per un’importante opera di manutenzione straordinaria a Sorbara, realizzata grazie ai finanziamenti legati a opere finalizzate a ridurre il rumore causato dai veicoli in transito.

L’intervento consisterà nella fresatura dell’asfalto esistente e nella successiva ripavimentazione con uno speciale tipo di asfalto fonoassorbente di un tratto stradale di oltre 900 metri lungo la Strada Provinciale 1, dall’intersezione con la Strada Statale 12 fino alla termine del centro abitato. I lavori termineranno con la nuova realizzazione della segnaletica orizzontale, compresi tutti gli attraversamenti pedonali, per un cantiere che, salvo imprevisti, dovrebbe durare cinque giorni.

Durante i lavori la strada resterà transitabile con senso unico alternato, eventuali altri disagi alla viabilità, gestiti dalla Provincia in coordinamento con l’Ufficio tecnico comunale, saranno comunicati ai cittadini attraverso i canali istituzionali.

Quest’ultimo intervento della Provincia si aggiunge ad un articolato piano di asfaltature nei tre centri, per il quale l’Amministrazione comunale di Bomporto ha sensibilmente aumentato lo stanziamento a bilancio e che nella scorsa primavera ha visto la riqualificazione di via Leonardo da Vinci a Solara, via Cristo a Sorbara, via Gorghetto e via Padella a Bomporto.

