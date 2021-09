“Sp Fantasy”: a San Prospero arrivano le fiabe itineranti nel bosco

SAN PROSPERO- Fate, folletti, elfi e tutte le creature del Bosco Incantato stanno per tornare.

Sabato 11 e domenica 12 settembre presso l’area di villa Tusini, si apriranno i cancelli del Regno incantato.

Sarà una replica della Fiaba del 2014, “Una piuma per un regno”, ma la magia come sempre sarà come nuova.

I bambini (ma non solo) si cimenteranno in molte attività come giochi di ruolo dal vivo e da tavolo, laboratori

Per partecipare all’evento sarà necessario prenotare inviando una mail all’indirizzo spfantasy2011@libero.it.

Tre i turni disponibili: dalle 18.30 alle 19.15, dalle 20 alle 20.45 e dalle 21.30 alle 22.15.

Nella mail sarà necessario indicare il giorno e la fascia oraria per cui si desidera prenotare, il numero di persone per cui si vuole prenotare.

La festa all’esterno del bosco- per ragioni di sicurezza- sarà ridotta al minimo, pur mantenendo il servizio di bar, ristorazione e l’intrattenimento musicale.