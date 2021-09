Tariffe scolastiche: a San Felice scattano i rincari

SAN FELICE- La lista di opposizione “Insieme per San Felice” si era opposta con fermezza, lo scorso marzo, alla proposta di adeguamento delle tariffe scolastiche: una scelta che, da subito, preannunciava un importante incremento dei prezzi.

Gli aumenti pronosticati, oggi sono diventati realtà.

“In questi giorni i genitori sanfeliciani hanno ricevuto la comunicazione delle tariffe sui servizi scolastici e sono diverse le segnalazioni che ci arrivano rispetto agli aumenti che purtroppo sono diventati realtà. Stiamo parlando di una decisione a cui il nostro gruppo consiliare si è fortemente opposto, chiedendo che non si procedesse in quella direzione, avendo ben presente le esigenze e i disagi delle famiglie con figli del nostro Paese- scrive “Insieme per San Felice”– Incrementi importanti, sia sul servizio di trasporto che su quelli del pasto, pre e post scuola per l’infanzia, elementari e medie che peseranno parecchio nelle tasche delle famiglie in un periodo tutt’altro che semplice per molte di queste”.

“Per dare qualche numero concreto a titolo d’esempio, si assiste ad aumenti di più del 30% sui costi del trasporto scolastico, da 110 a 150 euro su tratta singola (solo andata o solo ritorno) e da 150 a 200 euro su tratta completa (andata e ritorno)”.

“Una scelta del tutto incomprensibile oltre che inopportuna, per cui però risulterà impossibile per l’Amministrazione Goldoni scaricare su altri tale responsabilità, come accade ormai sistematicamente da poco più di due anni a questa parte.

Impossibile incolpare le precedenti Amministrazioni, che per un ventennio hanno lasciato inalterate queste tariffe. Impossibile incolpare l’Unione, che nelle linee guida di bilancio 2021 ha deciso di non gravare ulteriormente sulle famiglie di questo territorio, come neanche la Regione, che ha deciso di andare nella direzione opposta prendendo provvedimenti per abbassare o azzerare le tariffe del trasporto pubblico per gli studenti.

Decisione questa che poteva tranquillamente essere scongiurata, a cui si aggiunge una grave mancanza di trasparenza e di chiarezza coi genitori, che solamente a posteriori rispetto all’iscrizione dei propri figli hanno appreso dell’aumento dei costi per questi servizi.

“Guardando questo quadro ci viene da dire che l’Amministrazione Goldoni è certo quella del cambiamento- conclude la lista di opposizione- ma in peggio per le esigenze delle famiglie sanfeliciane”.

