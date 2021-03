San Felice, l’opposizione chiede chiarimenti sull’adeguamento delle tariffe scolastiche

SAN FELICE – La lista di opposizione “Insieme per San Felice”, attraverso le parole di Novi e Balboni, interviene, con una nota stampa, sul tema dell’adeguamento delle tariffe scolastiche previsto per il 2021, annunciato dalla Giunta Goldoni in occasione dell’approvazione del bilancio comunale 2021-2023:

“Ci preoccupano le dichiarazioni dell’Amministrazione comunale circa l’adeguamento delle tariffe scolastiche previsto per l’anno 2021, poichè risulta evidente che da questa operazione derivi un aumento importante di queste cifre, che pagheranno le famiglie sanfeliciane. Una scelta che non condividiamo, considerato il periodo di emergenza, che diversamente da quanto dichiarato dall’amministrazione va in contrasto con le linee di indirizzo concordate dalla Giunta dell’Unione prima dell’adozione del bilancio di previsione, che prevedono di mantenere invariate le tariffe sui servizi scolastici e le risorse destinate alla spesa sociale. Auspichiamo quindi che l’Amministrazione comunale intervenga al più presto per scongiurare l’aumento del costo dei servizi scolastici del nostro Comune, utilizzando parte dell’utile dell’anno 2020 della farmacia comunale o dell’avanzo libero di bilancio a disposizione, evitando così un aggravio per le tasche dei nostri concittadini”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017