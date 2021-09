Truffa del finto incidente, anziani presi di mira a Ravarino: “Paghi per ritirare la denuncia”

CREVALCORE, RAVARINO- Alcuni cittadini di Ravarino e Crevalcore hanno lanciato sui social un nuovo appello a stare in guardia dalle truffe agli anziani, dopo gli episodi degli ultimi giorni.

E’ stata segnalata la presenza di persone che, a fronte di un presunto incidente stradale, si rivolgono a un parente stretto (spesso anziano) delle persone coinvolte nello scontro, chiedendo soldi per il “ritiro della denuncia”.

“Sono vere e proprie truffe, poichè nessuna denuncia, in questi casi, può essere ritirata in questo modo- scrive su Facebook una cittadina- Raccomandiamo il massimo dell’attenzione e rinnoviamo l’invito a non dare denaro contante a nessuno di sconosciuto e non verificato”.