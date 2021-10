Anna Confente racconta le Manigolde di Finale Emilia, la sartoria sociale e solidale

Anna Confente racconta le Manigolde di Finale Emilia, la sartoria sociale e solidale. L’ha intervista l’esperta di risorse umane di Mirandola Francesca Monari.

Manigolde è una sartoria sociale nata all’interno dell’emporio solidale Mani Tese Finale Emilia per recuperare parte degli abiti donati e sensibilizzare le persone ad un acquisto consapevole e sostenibile.

Anna, è una volontaria sanfeliciana attiva da circa tre anni anche se ormai, frequenta regolarmente Mani Tese da una decina di anni, per ragioni di lavoro (inserimenti lavorativi per conto dell’Ausl) e come cliente.

Cos’è una sartoria sociale? “Una Sartoria Sociale è molte cose. È prima di tutto luogo di interazione e aggregazione in cui lavorano insieme professionisti del cucito, operatori sociali e persone in difficoltà di varie etnie e subito dopo è dove il riutilizzo etico degli scarti permette un’economia sostenibile ed ecologica, coniugando l’aspetto più pratico del recupero creativo con un programma di sviluppo orientato a trasferire competenze, cultura del lavoro, sensibilità ambientale e cultura della solidarietà”

Il mese di ottobre vedrà le Manigolde coinvolte in più iniziative e attività. In che ‘veste’? “Saremo presenti durante l’Ottobre Rosa 2021 organizzato dall’Associazione A.M.O. e durante XI edizione del MAT-settimana della salute mentale- che si svolgerà dal 16 al 23 ottobre, per cui realizzeremo una video intervista in collaborazione con “Il Ponte” Gulliver. A grande richiesta, stanno partendo poi dei corsi di cucito base e uncinetto”

In che modo le aziende della zona si stanno avvicinando a voi?

“Per ora dobbiamo molto ad una azienda di Mirandola che ha creduto in noi da subito dandoci i soldi necessari per l’acquisto di tutte le macchine da cucire professionali, ma se ce n’è qualcun’altra che vuole venire a conoscerci e desidera sostenerci la aspettiamo!”

Durante il lockdown le sarte volontarie di Mani Tese hanno realizzato e donato le mascherine a Cucine Popolari di Bologna, un’associazione di volontariato a favore di soggetti terzi nell’ambito del disagio sociale e ad altre associazioni su tutto il territorio nazionale.

Perchè fare del bene, fa bene.

