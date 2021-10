Bomporto, ultimi giorni per la rassegna d’arte diffusa “Muriliberi”

BOMPORTO- Sono gli ultimi giorni per godere delle quindici opere di “Muriliberi”: la rassegna d’arte diffusa a Bomporto, Solara e Sorbara, che dal 18 settembre sono diventate vere e proprie gallerie d’arte a cielo aperto, dando una veste inedita e non convenzionale ai muri cittadini.

Questa seconda edizione – dedicata al tema della “terra” – ha replicato il successo della prima, richiamando curiosi e appassionati d’arte anche da fuori provincia.

Domenica 17 ottobre l’iniziativa culturale chiuderà i battenti, dopo un mese di esposizioni negli itinerari costruiti nei tre centri: i quadri dei pittori Enrica Berselli, Leopoldo Cavaliere, Barbara Giorgis, Enrio Manelli e Marco Mazzoni, le fotografie di Nicola Casamassima, Piero Cipollone, Paolo Lorenzi, Stefano Montinaro e Beppe Zagaglia, le opere grafiche di Enrica Bergonzini, Daniel Bund, Fabio Govoni, Elisa Paganelli e Filippo Partesotti.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Bomporto, con il coordinamento della giornalista e curatrice Laura Solieri.

“Ringraziando tutti gli artisti e tutti i visitatori che si sono recati nei nostri tre centri per visionare le opere – spiega il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini – possiamo già anticipare che anche quest’anno alcune di queste, anche su richiesta dei cittadini, rimarranno affisse per altri giorni o settimane dopo la scadenza ufficiale della rassegna. La bellezza e l’arte nei luoghi dove viviamo non deve disturbare, ma arricchire e impreziosire”.