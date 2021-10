Calcio, Promozione: La Pieve Nonantola ospita il Cavezzo, impegni casalinghi per Quarantolese e Solierese

Nella quarta giornata del Girone C di Promozione, la capolista La Pieve Nonantola, a punteggio pieno a quota 9 punti e che in settimana affronterà il Castellarano nei sedicesimi di finale della Coppa Italia “Minetti”, ospita sul proprio campo un Cavezzo reduce da un’ottima partenza e dal successo casalingo contro il Polinago nell’ultimo turno. Polinago che, nel quarto turno, riceverà la visita della V. Camposanto, vittoriosa la scorsa settimana contro la Quarantolese e a quota 6 punti in classifica. La Quarantolese, invece, anch’essa a quota 6 in classifica, ma reduce dal primo stop stagionale in campionato, scenderà in campo tra le mura amiche contro il Casumaro. La Solierese, infine, che la scorsa settimana non è andata oltre un pari a rete inviolate sul campo della Centese, ospiterà il Ganaceto.

Promozione, Girone C, giornata 4 (domenica 3 ottobre, ore 15.30):

Castelnuovo – Centese Calcio

La Pieve Nonantola – Cavezzo

Persiceto 85 – Atletico Spm Calcio

Polinago – V. Camposanto

Quarantolese – Casumaro

Solierese – Ganaceto

Riposa: Fiorano

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 9

Ganaceto 6 *

Cavezzo 6 *

Virtus Camposanto 6

Quarantolese 6

Solierese 4 *

Polinago 4

Castelnuovo 3

Casumaro 3

Centese Calcio 2

Persiceto 85 1

Atletico Spm Calcio 1

Fiorano 0

*una partita in meno

