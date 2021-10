“E adesso un libro: rubrica di libri”. Parla come ami di Maria Giovanna Luini

Genere Comunicazione

💬Le parole riempiono i nostri discorsi, ma sono molto più di semplici elementi comunicativi: hanno un effetto immediato su chi le riceve e agiscono anche nel medio e lungo periodo. Diventano un balsamo per il cuore, un sostegno quando le si rievoca, una dimostrazione di affetto, amicizia, fiducia, oppure un veleno a lento rilascio.

L’opinione

👁️‍🗨️Dovremmo stare attente/i alle parole perché hanno una responsabilità assoluta, nel privato, ma mai come quest’anno nel pubblico. Con le parole possiamo ottenere miglioramenti in ogni ambito, possono addirittura farci ammalare così come guarire.

Ogni capitolo contiene qualche esercizio per migliorare il proprio modo di esprimersi perché non saper comunicare crea danno.

Note sull’autrice

🖊 MariaGiovanna Luini, chirurga, con due specializzazioni e un master universitario, ma anche autrice prolifica di importanti romanzi, storie e saggi lavora nella cura da tanti anni e afferma che la maggioranza dei risultati positivi e negativi di cui è stata testimone ha una relazione con le parole.

Curiosità

✔️ Lo sapevi che crescono i lettori ma scarseggia la carta? Non si trova più e aumenta di prezzo creando ritardi e tagli di tirature. La produzione e la logistica faticano a tenere il passo della ripartenza, anche a causa della carenza di energia da cui le cartiere dipendono.

Negli ultimi sei mesi, secondo Assocarta, la cellulosa ha subito un aumento del 60-70%. Il che si traduce in un rialzo circa del 15% sul costo di produzione di un libro.

