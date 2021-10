Energia, bollette pazze e truffe: se ne parla all’incontro pubblico di Adiconsum

MODENA- È dedicato al mercato libero dell’energia e gas, bollette pazze, contatori e truffe l’incontro che Adiconsum Emilia Centrale terrà a Modena martedì 5 ottobre.

L’iniziativa, intitolata “Energia: capiamoci qualcosa”, organizzata in collaborazione con la Cisl Emilia Centrale e il sindacato pensionati Fnp Cisl, comincia alle 9.30 in via Rainusso 58 (palazzo Europa.

Intervengono Domenico Chiatto (della segreteria Cisl Emilia Centrale), Oriano Ferrari (coordinatore Rls Fnp), Adele Chiara Cangini (presidentessa Adiconsum Emilia Centrale) e Massimo Rancati (operatore Adiconsum).

Per partecipare all’incontro sarà necessario esibire la certificazione verde.