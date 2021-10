Giornata europea della cultura ebraica, le iniziative a Finale Emilia

FINALE EMILIA- Visite guidate, incontri d’autore, concerti e spettacoli teatrali, mostre d’arte e degustazioni kasher, contributi video, momenti di approfondimento e attività per famiglie. Sono molti gli eventi, previsti in 12 località dell’Emilia- Romagna, per domenica 10 ottobre, in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica.

La manifestazione alla XXII edizione, prevede 108 eventi in 16 Regioni, registrando il più alto numero di adesioni in Italia da quando esiste.

L’iniziativa, coordinata e promossa nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e alla quale aderiscono trentacinque Paesi europei, ha quest’anno come ‘fil rouge’ di unire idealmente tutti gli eventi sotto il tema “Dialoghi”. Un modo per sottolineare l’importanza dell’incontro e del confronto interculturale, declinato nelle tante iniziative con diverse modalità.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un appuntamento culturale ormai consolidato, che nel nostro Paese, vanta il primato di edizione più ampia e riuscita in Europa, come sostenuto dall’Associazione europea per la preservazione del patrimonio ebraico (AEPJ), organizzazione coordinatrice della Giornata,. Ogni anno infatti si accolgono nella sola Italia decine di migliaia di visitatori, circa un quarto delle presenze complessive nel vecchio continente.

In Emilia-Romagna si svolgeranno eventi in dodici località: Bologna, Ferrara, Parma, Modena, Reggio Emilia, Carpi (Fossoli), Cento, Cesena, Cortemaggiore, Finale Emilia, Lugo di Romagna e Soragna.

A Finale Emilia, in particolare, questo sarà il programma delle iniziative:

Ore 10 – 11 – 15.

Visite guidate al cimitero ebraico – Via Gozzi

Ore 9.30 – 11.30

Visite guidate al ghetto

Ritrovo davanti all’”Osteria La Fefa” – Via Trento Trieste 9/C

Ore 13

Pranzo con piatti della tradizione ebraica

”Osteria La Fefa” – Via Trento Trieste 9/C – tel. 0535 780202

Ore 16

“Yossl Rakover si rivolge a Dio”

Letture di Gianni De Luigi, attore, regista e direttore dell’Istituto della Commedia dell’Arte Internazionale di Padova, dall’opera omonima di Zvi Kolitz.

Biblioteca Comunale “G. Pederiali” – MAF-MultiAreaFinalese – Via della Rinascita 6/2

È obbligatorio indossare la mascherina anche per visite individuali. Per le visite guidate e per l’evento del pomeriggio alle ore 16 è necessario entro sabato 9 ottobre contattando la Biblioteca “G. Pederiali” di Finale Emilia chimando il numero 0535 788331 negli orari di apertura al pubblico consultabili sulla pagina web http://biblioteca.comunefinale.net/informazioni/orari oppure scrivendo all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.finale-emilia.mo.it

L’evento si terrà nel pieno rispetto delle linee guida e delle normative che saranno in vigore al momento.

Per eventuali informazioni e variazioni: Biblioteca “G. Pederiali” telefono 0535 788331 – biblioteca@comune.finale-emilia.mo.it; Associazione ALMA FINALIS tel. 3497394298 – info@almafinalis.it

