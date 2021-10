Coordinamento No Cispadana: “L’assessore Corsini rompe il silenzio elettorale e parla della Cispadana”

MIRANDOLA- “No, non ci siamo. Al di là della Legge che impone il silenzio elettorale nelle 24 ore precedenti il voto c’è, o ci dovrebbe essere, la correttezza o il buon gusto meglio ancora, di estendere questo “silenzio” anche ai giorni del voto e a maggior ragione se si è politici con responsabilità amministrative come l’assessore Andrea Corsini. Invece no”.

Con queste parole Silvano Tagliavini del Coordinamento Cispadana ha commentato l’intervento dell’assessore Corsini su un quotidiano ferrarese, il 4 ottobre: “A urne aperte l’assessore Corsini ha lanciato un messaggio propagandistico agli elettori e che si può sintetizzare così: siamo oramai alla fase finale per quanto riguarda le concessioni autostradali e a caduta della vicenda autostradale Cispadana (viene citata anche la Ferrara mare) quindi sostenete i candidati sindaci che sono favorevoli alla sua realizzazione per agevolare tutto l’iter conseguente”.

“Segue una sequela di informazioni e dati, a volte inesatti e altre volte fuorvianti. Noi del Coordinamento, che potremmo agire in totale libertà non essendo esponenti politici o amministratori e non essendo coinvolti nella disputa elettorale, ci siamo imposti di rispettare questa semplice regola di democrazia, e di buon gusto, non intervenendo con comunicati e appelli nelle giornate elettorali– scrive Tagliavini.

“Pensavamo di avere toccato il fondo con le dichiarazioni e le azioni fatte negli anni dai precedenti assessori regionali ai trasporti ma evidentemente ci illudevamo, perché ora si sta raschiando il fondo del barile politico– continua il comunicato del Coordinamento- Ci troviamo dunque di fronte a una palese violazione, nulla di giuridico si intende, di correttezza e buon gusto, per cui si rende indispensabile l’intervento della “politica” regionale in particolare”.

“Facciamo dunque un appello alle persone responsabili che siedono nell’Assemblea legislativa regionale perché chiedano ufficialmente spiegazioni del proprio comportamento all’assessore Corsini- conclude Silvano Tagliavini- Crediamo che questo sia il minimo per riportare la situazione ad una accettabile dialettica politica”.

