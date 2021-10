Medolla, inaugurato il “Persona Training Lab”: allenamento e attività fisica focalizzati sulla “Persona”

MEDOLLA – Ha inaugurato sabato 9 ottobre, a Medolla, il “Persona Training Laboratory”, associazione sportiva fondata da quattro ragazzi del territorio, laureati in Scienze motorie: Cecilia Sega, Federico Vescovini, Francesco Luppi e Marco Campagnoli.

“Siamo un’associazione sportiva fondata da quattro ragazzi che si conoscono da tanto tempo, sia per amicizia che per motivi lavorativi. – spiega Francesco Luppi – Abbiamo esperienze in comune e differenziate in vari settori dello sport e della cura del proprio corpo, da calcio e basket, a football americano e crossfit, fino ad arrivare alla specializzazione che due di noi hanno conseguito in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata (STAMPA)”.

Il “Persona Training Laboratory” si trova a Medolla, in via Statale 12, nel Direzionale 110 (ex Invidia), e, come spiega Francesco Luppi, si differenzia da una normale palestra: “Siamo affiliati all’Associazione Italiana Pesistica, per cui siamo riconosciuti dal Coni come associazione sportiva. Il Lab è un’idea che è nata dopo il secondo lockdown, quando abbiamo avuto l’opportunità di aprire un centro che lavori solo ed esclusivamente su appuntamento. Proponiamo un lavoro di tipo individuale o al massimo rivolto a piccoli gruppi di tre/quattro persone, non di più perchè vogliamo che al centro di tutto ci sia la persona”.

Proprio la cura per la singola persona, l’attenzione alla qualità e alla personalizzazione dell’allenamento sono punti focali per il “Persona Training Lab: “Il termine persona dà anche il nome al nostro centro – continua Francesco Luppi – e deve essere secondo noi assolutamente davanti a tutto. Per questo cerchiamo di lavorare solo su appuntamento, con attrezzature innovative e a corpo libero, per puntare al 100% sulla qualità: questo è un aspetto che ci preme tanto. In un periodo storico come questo, post Covid, inoltre, riuscire a lavorare con meno persone, in spazi più ampi, aumenta anche la sicurezza”.

“Usciamo un po’ dal canone della normale palestra: puntiamo su programmi estremamente personalizzati dall’inizio alla fine. Collaboreremo anche con altri professionisti del settore, ad esempio dietologi, in modo tale da fornire un servizio ancora più completo e qualitativo e seguire ogni singola persona a 360°, cercando di perseguire gli obiettivi e di far divertire chi si rivolge a noi in una maniera un po’ diversa dal solito. Sappiamo che nel territorio siamo i primi che hanno avuto quest’idea, ne siamo orgogliosi e speriamo di portarla avanti nel migliore dei modi”.