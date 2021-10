Novi, progetto “Zona 30”: gli aggiornamenti sui lavori

NOVI- Proseguono gli interventi finalizzati all’istituzione della “Zona 30” sul territorio comunale.

E’ stata completata la prima parte dei lavori della riasfaltatura e della riqualificazione di via Raffaello Sanzio, nel tratto compreso tra piazza Leonardo Da Vinci e via Buonarroti.

Si procederà ora con l’installazione di specifica segnaletica orizzontale e verticale nel tratto tcompreso tra via XXII Aprile e via Buonarroti, per la creazione della vera e propria “Zona 30”.

I lavori termineranno entro la fine del mese di ottobre.

