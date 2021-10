Sicurezza stradale, controlli sull’uso dei monopattini

MODENA – Prende il via lunedì 4 ottobre una nuova campagna di sicurezza stradale della Polizia Locale di Modena, volta a verificare l’uso corretto del monopattino e a rilevare i comportamenti sanzionati dal Codice della strada, che possono creare situazioni di rischio per i conducenti e per gli altri utenti della viabilità cittadina.

Il nuovo mezzo di micro-mobilità, di proprietà o noleggiato, dopo l’equiparazione normativa alle biciclette, sta infatti incontrando grande diffusione, non più solo in centro storico, ma anche in altri quartieri della città. La Polizia Locale ha già promosso diverse iniziative per far conoscere le regole di condotta del monopattino elettrico, organizzate soprattutto in centro dove gli operatori di Zona sono impegnati anche in questo tipo di controlli che riguardano soprattutto un’utenza giovane.

Durante tutta la prossima settimana i controlli si intensificheranno sull’intero territorio cittadino e saranno svolti dalle pattuglie del Pronto intervento in collaborazione con gli operatori dei Quartieri. La campagna mirata si inserisce nell’ambito delle attività per la sicurezza stradale con l’obiettivo di sanzionare i comportamenti scorretti, ma anche di sensibilizzare a una condotta in grado di ridurre il rischio di causare o di rimanere coinvolti in incidenti stradali. L’avvio della campagna di sicurezza stradale sarà comunicata alla cittadinanza anche attraverso i canali social della Polizia Locale.

Regole per chi guida i monopattini

La Polizia Locale di Modena ricorda che è vietato usare il telefono cellulare durante la marcia in monopattino e vanno mantenute entrambe le mani sul manubrio del mezzo, a eccezione che si debba segnalare la manovra di svolta. È vietato trainare o farsi trainare e non è consentito trasportare altre persone, cose o animali. Non si può procedere affiancati in più di due ed è comunque obbligatorio viaggiare su un’unica fila se le condizioni del traffico lo richiedono. Quando presente, è obbligatorio transitare sulla pista ciclabile, mentre è vietato il passaggio sui marciapiedi e sotto i portici, e il mezzo va portato a mano se esiste la possibilità di causare pericolo. Anche il parcheggio del mezzo è irregolare sui marciapiedi, così come in strada in posizioni che creano intralcio; si può invece parcheggiare negli stalli riservati ai velocipedi, nel caso in cui non sia espressamente vietato.

Il vademecum stilato dal Comune di Modena per raccogliere tutte le regole di utilizzo del monopattino a prevalente propulsione elettrica è consultabile sul sito del Comune di Modena (comune.modena.it/ politichedellesicurezze e comune.modena.it/aree- tematiche/trasporti-viabilita- mobilita-e-sosta). Per ulteriori informazioni si possono contattare gli uffici anche via e-mail scrivendo all’indirizzo di posta elettronica mosicura@comune. modena.it.

Per guidare il monopattino non è necessario possedere una patente ma bisogna avere almeno 14 anni e fino a 18 va usato il casco protettivo; non sono ammessi “passeggeri” e nelle aree pedonali si può viaggiare al massimo alla velocità di 6 chilometri orari, mentre in carreggiata, su strade urbane, si può arrivare fino a 25 chilometri orari. Su strade extraurbane è possibile circolare solo se è presente una pista ciclabile.

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, i nuovi veicoli di micro-mobilità elettrica con marcatura CE prevista dalla direttiva comunitaria 2006/42, devono essere dotati di motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,5 chilowatt e devono presentare un campanello per segnalazioni acustiche. Non possono presentare posti a sedere e, dunque, sono utilizzabili solo in piedi.

Nelle ore serali e notturne, ovvero mezz’ora dopo il tramonto, e in ogni situazione di scarsa visibilità anche di giorno, è obbligatorio indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità e utilizzare, durante la marcia, dispositivi di illuminazione del mezzo anteriori e posteriori.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017