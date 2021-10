“Vogliamo Aimag pubblica e legata al territorio”

MIRANDOLA, CARPI- “Controllo pubblico e radicamento sul territorio sono elementi che hanno portato Aimag (e i Comuni da essa serviti) a raggiungere rilevanti risultati sul fronte della riduzione dei rifiuti e nella qualità dei servizi erogati ai cittadini. Non vediamo alcun motivo per rinunciare a questi due pilastri, peraltro ribaditi – con una maggioranza schiacciante – da un referendum popolare svoltosi quattro anni fa”: queste le parole di Sinistra civica per Mirandola e del Comune di Carpi in merito all’eventuale quotazione in borsa di Aimag.

“Esprimiamo netta contrarietà all’ipotesi di quotazione in Borsa di Aimag: l’azienda non deve produrre finanza (come altre società fanno) ma erogare servizi, accompagnando il territorio – imprese e cittadini – verso gli impegnativi traguardi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare (ad esempio, con il potenziamento della raccolta degli olii alimentari e con la dotazione di altre Case dell’Acqua)– continua il comunicato- Chiediamo, infine, di scegliere partner industriali chiaramente coerenti con la filosofia aziendale finora adottata: senza finanziarizzazione e senza termovalorizzatori, Aimag ha garantito al territorio risultati soddisfacenti”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017