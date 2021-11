Bomporto, domenica 7 novembre scorpacciata di libri al Café Letterario

BOMPORTO – Una giornata non stop di presentazioni di libri, in compagnia degli stessi autori. Tra i ritorni di quest’anno alla Fiera di San Martino c’è il Café letterario, iniziativa culturale dedicata alle ultime uscite editoriali, che si terrà domenica 7 novembre, nella Sala del Consiglio del Palazzo municipale, dalle 9.30 e fino a sera.

Ad aprire la rassegna sarà Alessandro Bergonzini, che alle 9.30 parlerà del suo ultimo lavoro “Naamah” (edito da Damster), un romanzo storico ricco di colpi di scena, ambientato nel XI secolo. A seguire, alle 10.15, Sandra Bonacini porterà il suo libro “La valle antica – Fiaba per piccini ed adulti” (edizioni Il Fiorino) e alle 11 spazio al noto giallista Luigi Guicciardi e al suo “Ai morti si dice arrivederci” (pubblicato da Damster). Alle 11.45 focus su una delle eccellenze enogastronomiche di Bomporto, il Lambrusco, con il noto giornalista specializzato Luca Bonacini e il fratello Carlo coautore ed editore che presenteranno il manuale “Atlante dei Lambruschi modenesi” (edizioni Artestampa). La mattina si concluderà con la presentazione alle 12.30 del libro “Modena 1950-1970 – Gli anni del miracolo economico tra motori, sapori e belcanto” (edizioni Il Fiorino), l’emozionante viaggio di Gian Luigi Casalgrandi nella Modena del boom economico con la presenza dell’editore Pietro Guerzoni.

Giusto il tempo per un rapido pranzo in Fiera poi alle 15 si torna in Sala del Consiglio con il noto giornalista Mauro Tedeschini e Massimo Degli Espositi a raccontare le storie contenute in “E-Valley – Volti e storie dalla terra dei motori” (edizioni Artestampa), a seguire alle 15.45 Riccarda Riccò sarà presente col suo romanzo “La conoscenza di Sofia” (Damster Edizioni), alle 16.30 sarà il turno di Antonella Riccò e il suo originale saggio “Il carrozzaio è andato a Cuba” (edizioni Il Fiorino), alle 17.15 toccherà all’anchorman televisivo Fabrizio Monari presentare la sua trilogia “Pangea” (pubblicata da Damster). Il lungo elenco di presentazioni prosegue alle 18 con il volume di Paolo Luppi “Mutina – Una città tra nebbie e leggenda” (edizioni Il Fiorino) e termina alle 18.45 con “Il diario delle buone intenzioni – Tutto chiuso tranne il cielo” (Danster Edizioni), il racconto del lockdown tra ricordi, paure e speranze nel ripetersi immobile di quei giorni.

Altra graditissima conferma è invece l’esposizione “Libriamo”, iniziativa culturale, sempre organizzata in collaborazione con l’Associazione editori modenesi, che sempre domenica 7 novembre porterà in esposizione, dalle 10 nella Galleria San Martino, le novità del panorama letterario.

