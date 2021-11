Bomporto, proiezione speciale e ponte illuminato di rosso nella Giornata contro la violenza sulle donne

BOMPORTO – Il delitto del Circeo e la formazione alla violenza che ha generato quel orribile massacro al centro del film “La scuola cattolica”, in proiezione speciale al Cinema Teatro comunale di Bomporto giovedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Tratta dall’omonimo romanzo di Edoardo Albinati, vincitore dell’edizione 2016 del Premio Strega, la pellicola di Stefano Mordini, interpretata da Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Fabrizio Gifuni e Benedetta Porcaroli, racconta, attraverso la storia di Edoardo e dei suoi compagni di scuola, le dinamiche che stanno all’origine della brutale aggressione nei confronti di Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, quest’ultima uccisa a causa degli abusi subiti. La proiezione del film comincerà alle 21, per accedere alla sala è necessario essere muniti di mascherina e Green Pass.

Non solo cinema: in occasione della ricorrenza e per tutta la settimana, il Ponte nuovo di Bomporto sarà illuminato di rosso per ricordare le vittime di femminicidio e gli esercenti locali mostreranno nelle loro vetrine dei cartelli con i numeri della violenza di genere. È inoltre in distribuzione una brochure informativa con i servizi attivi sul territorio comunale, tra cui il servizio di primo contatto e ascolto dell’InformaDonne, che risponde al numero 320-5607494.

“In questa proiezione speciale nel nostro ritrovato Teatro comunale – commenta Ilaria Malavasi, vicesindaca di Bomporto con delega alle Pari opportunità – viene raccontato un delitto che ha posto al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica la spirale di violenza che stava attraversando il nostro Paese. Dati alla mano, quella stessa violenza è presente anche oggi e vede come vittime un numero sempre maggiore di donne, oggetto di abusi a causa del loro genere. Con il film di Mordini, ma anche con il Ponte rosso, i cartelli nei negozi e la brochure distribuita nelle case, intendiamo muovere una riflessione su un tema che è diventato urgente, come dimostrano anche le ultime notizie di cronaca, oltre a sensibilizzare la comunità sull’importanza delle politiche dedicate alla parità di genere che stiamo portando avanti, sia come Amministrazione comunale sia come Unione del Sorbara. Tra le iniziative sul territorio bomportese c’è poi la novità del tavolo di coprogettazione, che oltre al Comune vede coinvolti anche cittadini e rappresentanti delle associazioni e che proprio il 25 novembre sarà attivo presso la biblioteca Tolkien, prima e dopo la proiezione, per presentare recensioni di libri che trattano il tema della violenza di genere. Si tratta della prima iniziativa del gruppo, che si è costituito da poche settimane ed è pronto ad accogliere tutte le cittadine di Bomporto”.

