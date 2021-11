Calcio, Coppa Emilia Seconda Categoria: in semifinale Sanmartinese e Pol. Nonantola, ko la Solarese

Si sono disputate nella serata di ieri, mercoledì 10 novembre, le gare valide per i quarti di finale di Coppa Emilia Modena di Seconda Categoria.

La Solarese, reduce da un‘importante vittoria in campionato contro la Villa d’Oro, che le ha consentito di mantenere la vetta nel Girone E, si è dovuta arrendere, in casa (1-3), ad una Sanmartinese sulla carta sfavorita, ma che conferma, guadagnando il pass per la semifinale, il momento positivo, dopo la larga vittoria (1-5) sul campo del Baracca Beach ottenuta domenica. Nel primo tempo, le squadre si studiano senza infierire. Nella ripresa, la Sanmartinese trova il vantaggio con Bicaku che si gira bene e infila la palla sotto al sette. La Solarese va vicina al pari con Fiozzi e lo trova, poi, al 65′, con Pedrazzi, che fredda il portiere ospite con un potente rasoterra dopo un’azione personale. La Sanmartinese, però, non ci sta e torna avanti ancora con Bicaku, che questa volta segna dal dischetto (68′). La Solarese si allunga alla ricerca del pareggio e all’85’ Lionetti, di testa, chiude la partita.

La Pol. Nonantola, invece, continua la propria marcia anche in Coppa Emilia, superando con un netto 7-2 il Carpine e volando, così, in semifinale. Tante le emozioni per il pubblico del Vaccari. Già al 1′, Pol. Nonantola avanti con Moccia che con un’azione travolgente salta tre difensori e firma il vantaggio. La reazione degli avversari arriva e si concretizza al 28′ con il gol di Crema. La truppa di Mayer sale di tono e Moccia trova la doppietta (37′) su assist di Fowe. Finale di tempo di marca rossoblù, con Carnazza che ruba palla a centrocampo e dal limite trova il terzo gol dei padroni di casa (43′). La ripresa prosegue sulla falsariga della prima frazione di gioco: al 51′, Montanari di testa insacca il perfetto cross di Erihoui. Cinque minuti dopo, arriva l’autogol di Russo, ma è un fuoco flebile che il Nonantola spegne in una manciata di minuti. Prima micidiale contropiede di Dalledonne che passa a Moccia: per il numero 10 arriva la tripletta personale, poi, allo scoccare della mezz’ora, Richeldi trova la sesta rete. Nel finale, l’incornata di Montanari sancisce il trionfo rossoblù.

Nelle altre due gare valide per i quarti di finale di Coppa Emilia Modena di Seconda Categoria, lo Junior Fiorano ha superato per 2-1 il Real Dragone e la Villa d’Oro ha vinto 3-0 contro il Piumazzo 1970.

Coppa Emilia Modena, Seconda Categoria, risultati quarti di finale:

Junior Fiorano – Real Dragone 2-1

Pol. Nonantola – Carpine 1954 7-2 (1′ 37′ 60′ Moccia (N), 28′ Crema (C), 43′ Carnazza (N), 51′ 84′ Montanari (N), 56′ aut Russo (N), 75′ Richeldi (N).

Pol. Nonantola: Pasini, Russo, Zampirollo (46′ Erihoui), Guastalli (64′ Sela), Gentile, D’Ambrosio, Sighinolfi (70′ Conte), Carnazza (58′ Dalledonne), Montanari, Moccia, Fowe (46′ Richeldi). A disp: Minelli, Erihoui, Setti, Trenti, Conte, Richeldi, Sela, Momodou, Dalledonne. All Mayer Carpine 1954: Zanardi, Cenci, Bellei, Boldrini, Marchi, Mazzoli (54′ Razzini (73′ Bianchi)), Valenti, Malavasi, Crema, Montanari, Pagliarulo (70′ Camurri). A disp: Pagliarulo, Camurri, Razzini, Bianchi, Bellentani. All Perrotta Ammoniti: Montanari, Erihoui, Boldrini, Pagliarulo, Bianchi

Villa d’Oro – Piumazzo 1970 3-0

Polisportiva Solarese – Sanmartinese 1-3 (Bicaku (Sa), Pedrazzi (So), Bikacu (Sa), Lionetti (Sa))

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017