Calcio, Promozione: anticipo per la V. Camposanto, scontri diretti per Cavezzo e La Pieve Nonantola

Torneranno in campo per la decima giornata, tra sabato 13 e domenica 14 novembre, le squadre impegnate nel Girone C di Promozione. Nell’anticipo del sabato sera, la Virtus Camposanto, reduce dalla vittoria per 2-0 contro l’Atletico Spm Calcio, sarà impegnata, in trasferta, sul campo della Centese, che nell’ultimo turno ha fermato sull’1-1 il Cavezzo. Cavezzo, che, invece, domenica pomeriggio, affronterà, in un vero e proprio scontro diretto per le prime posizioni della classifica, il Ganaceto, fuori casa. Turno di riposo per la Quarantolese, reduce dall’inaspettato ko contro il Persiceto 85, mentre la capolista La Pieve Nonantola affronterà in trasferta il Castelnuovo, secondo in classifica a pari punti con il Ganaceto, a – 5 dalla formazione granata. Ospiterà, invece, il Fiorano, la Solierese, alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta contro La Pieve Nonantola dell’ultimo turno.

Promozione, Girone C, calendario giornata 10:

Sabato 13 novembre, ore 20.30:

Centese Calcio – Virtus Camposanto

Domenica 14 novembre, ore 14.30:

Atletico Spm Calcio – Casumaro

Castelnuovo – La Pieve Nonantola

Ganaceto – Cavezzo

Perisceto 85 – Polinago

Solierese – Fiorano

Riposa: Quarantolese

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 21

Ganaceto 16

Castelnuovo 16*

Cavezzo 15

Virtus Camposanto 13*

Polinago 11

Fiorano 11

Quarantolese 11*

Atletico Spm Calcio 10

Casumaro 8

Solierese 8

Centese Calcio 5

Persiceto 85 5*

*una partita in più

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017