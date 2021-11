Cavezzo accende le luminarie di Natale

CAVEZZO – Si accendono oggi, sabato 27 novembre, le luminarie natalizie a Cavezzo, in centro come nelle frazioni, grazie alla Pro Loco Cavezzese, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Le iniziative in calendario per queste festività partiranno invece nel mese di dicembre, con tre eventi in piazza Martiri della Libertà: il 12 Flashmob di Natale alle 10.30 con auguri in musica; il 19 “Babbo Natale in piazza” alle 9.30, con consegna delle letterine, doni per tutti i bambini presenti e angolo ristoro con elfi e renne, mentre il 29 dalle ore 10 Caccia al Tesoro di Natale per le vie del centro con il gruppo scout.

A gennaio gli eventi saranno tutti presso la tensostruttura riscaldata allestita in piazza Zucchi: il 5 alle 17.30 le Befane scenderanno dal campanile, con a seguire aperitivo e cena, mentre il 6 dalle 18 si potranno gustare le specialità tradizionali. Chiusura venerdì 7 gennaio con le specialità tirolesi della “Festa della Birra”, sempre alla stessa ora. Come lo scorso Natale, anche quest’anno ci saranno sconti per chi sceglierà di fare shopping nei negozi del centro, grazie all’iniziativa ‘La catena degli sconti’, ideata dall’assessorato al Commercio e alle Attività produttive.

“In questo Natale, che arriva in un contesto ancora così incerto da tanti punti di vista – commenta Fabrizio Trevisi, vicesindaco e assessore a Commercio e Attività produttive – le iniziative in programma, sia a livello di eventi che di promozione dei nostri negozi, vogliono unire la comunità cavezzese intorno al Natale e ai suoi valori di solidarietà e speranza, e per questo abbiamo coinvolto realtà del territorio, che ringrazio per la loro disponibilità e il loro impegno”.

