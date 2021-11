Cavezzo, inaugurata a Villa Giardino la panchina rossa contro la violenza di genere

CAVEZZO – E’ stata inaugurata ieri a Cavezzo, con una breve e partecipata cerimonia a Villa Giardino, la panchina rossa contro la violenza sulle donne, nella giornata internazionale dedicata a questo tema, con la partecipazione, oltre che delle autorità cittadine, dell’Associazione Teatrale La Zattera, con il coordinamento di Luca Marazzi.

In occasione del 25 novembre, il Comune di Cavezzo ha poi aderito anche quest’anno alla campagna “Posto occupato”, con installazioni ad hoc in Municipio e in altri luoghi pubblici. Un posto lasciato “vuoto” per riempire le coscienze di consapevolezza: la violenza sulle donne è un problema culturale e una responsabilità sociale, di tutti, con un messaggio ben preciso, quello che ogni anima violata, ogni donna abusata, ogni vita spezzata non è mai “lontana” da noi. Un’indignazione collettiva, di fronte ai quotidiani casi di cronaca, da trasformare in azione concreta: occupare un posto a scuola, in municipio, alla casa della salute, in un parco e ovunque si possa.

“Quel posto sarà riservato per sempre ad una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere lì – commenta l’assessora alle Pari Opportunità, Ilaria Lodi – sarà un segno, un monito silenzioso, voce per chi non ha più voce, che suggerisce a tutti di non voltarsi mai dall’altra parte”.

