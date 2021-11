Covid, mascherine obbligatorie anche all’aperto in centro a Bologna

BOLOGNA – Dal 26 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 nell’area del centro storico di Bologna, delimitata dai viali di circonvallazione, è obbligatorio indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all’aperto. E’ quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dal Comune di Bologna. Nello stesso periodo in centro storico sono vietate le manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto e le manifestazioni pubbliche attinenti anche ad altre tematiche (escluse quelle religiose, organizzate da enti pubblici e connesse alle prossime festività natalizie).

L’ordinanza comunale è stata firmata il 25 novembre alla luce della costante crescita della diffusione del virus che continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie. È stato valutato inoltre che, come ogni anno, a partire dai prossimi giorni e fino alla conclusione delle festività, il centro storico di Bologna vedrà un afflusso notevole di persone, in arrivo anche da fuori città, attirate dalla vivacità cittadina in questo periodo e per ragioni legate ai consueti acquisti natalizi. Le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentono di garantire in modo continuativo il distanziamento da persone non conviventi e quindi si rende necessario, per tutelare la salute delle persone, utilizzare le mascherine per ostacolare la propagazione virus.

Non hanno l’obbligo di indossare la mascherina:

i bambini di età inferiore ai sei anni

le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina

chi deve comunicare con una persona disabile in modo da non poter far uso del dispositivo

chi sta praticando attività sportiva

La violazione delle disposizione comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 400 a 1000 euro.

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore motiva così la decisione:

“Ho predisposto e firmato questa mattina un’ordinanza che rimarrà in vigore fino al 9 gennaio. Voglio spiegarvi perché ho assunto tale decisione. Nella pandemia il senso di responsabilità degli italiani è stata una delle risorse più importanti per contenere la diffusione del #Covid. Avere un così alto numero di vaccinati ci sta facendo andare meglio di molti paesi europei. Ma non basta, occorre più consapevolezza perché il virus gira e anche se siamo vaccinati dobbiamo fare attenzione. I dati sui contagi risalgono e, anche se a Bologna la situazione è monitorata e ben gestita dalle autorità sanitarie, dobbiamo evitare che il Covid torni a circolare in modo massiccio. La mascherina è una delle armi più efficaci per contenere la diffusione, insieme al distanziamento, al lavaggio delle mani e alla vaccinazione. Se vogliamo vivere con i giusti accorgimenti una ritrovata normalità ed evitare di buttare a mare i sacrifici degli ultimi due anni, non possiamo abbassare la guardia ora. Vedo crescere una forte sottovalutazione delle regole fondamentali. In particolare nel Centro storico, dove molte persone si affollano senza alcuna precauzione mettendosi in difficoltà gli uni con gli altri. Ho assunto dunque una misura precauzionale per dare un messaggio chiaro: dobbiamo continuare a fare fronte comune. Vi chiedo di indossare una mascherina per salvare delle vite e la nostra economia. Un piccolo sacrificio, per un grande scopo. Sono sicuro che ancora una volta i bolognesi sapranno dare l’esempio”.

