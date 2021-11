Dalle ceneri di Radio S. è nata Radio54: la prima web radio di Soliera

SOLIERA- Nasce dalle vibrazioni degli anni ’70 e dall’intraprendenza di cinque irriducibili “ragazzi maturi” la prima web radio di Soliera. Stiamo parlando di Radio 54 Soliera Web Station e dei suoi fondatori Gabriele Visentini, Massimo Valentini, Fabrizio De Pietri, Iliam Stefani e Franco Brausi che, il 1° ottobre, hanno acceso i microfoni della radio dal Centro Civico di Sozzigalli.

“Radio 54 nasce da un gruppo di ragazzi che, negli anni ’70, aveva già aperto una radio a Soliera proprio nel periodo della nascita di tutte le radio private – spiega il presidente Gabriele Visentini- siamo andati avanti per un po’ di tempo, poi per varie ragioni abbiamo venduto le frequenze”.

Arrivando ai giorni nostri lo stesso gruppo si è riunito e ha deciso di buttarsi in una nuova avventura: “Abbiamo pensato a questa idea strampalata– spiega Visentini- Oggi, con l’avvento delle web radio, i costi di realizzazione non sono impossibili e non ci sono i problemi che c’erano con l’FM ( soprattutto le autorizzazioni per le frequenze, molto costose). Siamo arrivati a dire ce la possiamo fare!”.

Così, grazie anche all’aiuto dell’Amministrazione comunale di Soliera, che ha messo a disposizione lo “studio” del Centro civico di Sozzigalli- dal quale Radio 54 trasmette- i soci dell’Associazione, una ventina in tutto, si sono messi all’opera.

Una radio indipendente, Radio 54, che ci tiene a preservare la sua natura rigorosamente “non commerciale”, rispettando una linea musicale non subordinata e dettata dalla passione per i grandi classici musicali: “Abbiamo scelto di mandare in onda le grandi hits italiane e internazionali, aggiungendo le novità più interessanti– spiega Visentini. In netta controtendenza con la maggior parte delle radio che, invece, trasmettono principalmente musica nuova: “Anche perché siamo tutti abbastanza attempati”- ironizza il presidente.

24 ore su 24 di musica no stop e 30 ore settimanali di trasmissioni in diretta, questo il palinsesto- per ora- di Radio 54: “Siamo agli inizi e per il momento non abbiamo personale a sufficienza che ci permetta di fare trasmissioni in diretta per un numero consistente di ore, la mattina abbiamo tre ore di trasmissione che vuole essere un contenitore che possa rappresentare un supporto informativo”.

“Radio 54 dà spazio a tutto quello che riguarda Soliera- precisa il presidente- ma essendo una web radio, con potenziali ascoltatori anche dall’altra parte del mondo, non possiamo chiuderci solo al nostro territorio. Quindi diamo anche una serie di informazioni di varia natura e interesse generale”.

Non potevamo esimerci dal chiedere spiegazioni sull’origine del nome della web radio: “Il primo riferimento va sicuramente al famoso Studio 54 di New York: un locale che ha fatto la storia della musica e delle discoteche in generale”– racconta Gabriele Visentini.

Ma c’è un’altra ragione più “fatalista” e legata al territorio: “Sul sito ufficiale del Comune, abbiamo scoperto che Soliera si estende su un territorio di 54 chilometri quadrati”- ed è un dettaglio che non poteva essere trascurato dall’Associazione solierese.

“Tra gli obiettivi che ci siamo prefissati c’è la volontà di dare l’opportunità a tutti coloro che lo desiderano di conoscere il mondo della radio– conclude Visentini- Vogliamo dare spazio a giovani e meno giovani che vengono tagliati fuori da un settore piuttosto chiuso e che invece vorrebbero avere l’occasione di sperimentare, non necessariamente davanti al microfono”.

Un obiettivo già parzialmente raggiunto da Radio 54, considerando che sono stati proprio due giovani neolaureati ad occuparsi della realizzazione del sito web, del logo e dell’app per tablet e smartphone: “E’ la cosa di cui andiamo più orgogliosi”.

L’inivito è quindi di diventare fedeli ascoltatori di Radio54, visitando il sito della radio o scaricando l’app disponibile su Google Play o Apple Store.

