Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative in programma a Medolla

MEDOLLA – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che ricorre ogni 25 novembre, l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Medolla propongono alla cittadinanza due iniziative per riflettere sulla violenza di genere e sulla necessità della sua eradicazione: mercoledì 24, alle ore 21, presso il Cinema Teatro Facchini va in scena “Ferite a morte”, spettacolo teatrale con testi di Serena Dandini, messo in scena dalla Compagnia teatrale “La zattera” (ingresso gratuito con Green pass obbligatorio). Info e prenotazioni ai seguenti recapiti: 0535/53850 o biblioteca@comune.medolla.mo.it.

Giovedì 25 novembre, invece, alle ore 16, vicino all’entrata del Centro culturale in via Genova, inaugurazione della panchina rossa, donata da CONAD Medolla. Anche per il 2021 , il Comune di Medolla ha nuovamente aderito alla campagna di sensibilizzazione “Posto occupato”, sul tema della violenza di genere, posizionando il cartello della campagna su diverse panchine. Il posto occupato è infatti quello delle donne vittime di violenze, quello che ciascuna di loro occupava prima che un marito, un ex, un compagno, un amante, uno sconosciuto, decidessi di porre fine alle loro esistenze.

