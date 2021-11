“Il partenariato pubblico-privato per rinnovare la concessione dell’A22 è una soluzione fumosa”

MODENA- Anche in Parlamento si discute del rinnovo della concessione dell’A22. L’onorevole Rossella Muroni- insieme ai parlamentari Fioramonti, Fusacchia, Cecconi e Lombardo- hanno infatti presentato un’interrogazione in merito sollecitati dalla segnalazione del Comitato No Bretella – Si Mobilità Sostenibile

Ecco il testo integrale dell’interrogazione:

Premesso che: il rinnovo della concessione della A22 e la realizzazione del raccordo autostradale Campogalliano Sassuolo e l’autostrada Cispadana sono fortemente connesse; la bretella autostradale Campogalliano Sassuolo, pensata per collegare il distretto ceramico di Sassuolo con l’Autobrennero, è un’opera la cui inutilità trasportistica secondo l’interrogante è evidente; la progettazione della bretella è antecedente alla realizzazione della super strada statale Modena-Fiorano-Sassuolo, costruita sulla stessa direttrice, si tratta di due corsie per senso di marcia già esistenti, che di fatto hanno garantito il collegamento rapido col sistema autostradale A1 e A22 anche nel periodo della massima produzione ceramica, 650 milioni di metri quadrati/anno di piastrelle nel 2005, prima della grave crisi finanziaria del 2008 che aveva fatto crollare la produzione a circa 400 milioni di metri quadrati, conservata poi sino al 2019 quando la crisi pandemica ha ridotto nuovamente la produzione portandola, nel 2020, a 330 milioni di metri quadrati/anno; è del tutto evidente l’importanza di garantire lo scambio di merci del distretto ceramico con l’Europa, ma la risposta a questa necessità è il potenziamento del ferro e l’efficientamento della logistica ed allo stesso tempo bisogna lavorare sull’intermodalità; si ricorda che in alternativa alla bretella è possibile realizzare una linea ferroviaria che colleghi gli scali di Dinazzano (Reggio Emilia) e Cittanova-Marzaglia (Modena), inoltre, al Brennero, sono attualmente in atto politiche di disincentivo del passaggio merci su camion e la costruzione di un nuovo tunnel ferroviario; si ricorda che Legambiente, WWF, Italia Nostra e comitati di cittadini hanno inviato, insieme ad altre associazioni, una lettera al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella quale si denunciava l’inutilità della opera e il suo forte impatto ambientale; inoltre, la realizzazione della bretella e della Cispadana autostradale sono strettamente connesse al rinnovo della concessione della A22 scaduta nel 2014. In questi anni Autobrennero spa ha cercato in tutti i modi di ottenere il rinnovo senza gara internazionale della concessione impedita da una direttiva europea e dalla sua corrispondente legge italiana di recepimento; si apprende da fonti giornalistiche (Askanews, Il Resto del Carlino) che il presidente della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato un’intervista dove dichiara che hanno trovato una soluzione al rinnovo senza gara della concessione della A22 attraverso un parternariato pubblico-privato dove con la formula del progetto di finanza, si affida ad Autobrennero così come è (con i privati dentro) la gestione della A22 e, contemporaneamente, la realizzazione della Cispadana, la Campogalliano Sassuolo, la terza corsia di A22; in particolare dalla lettura dei suddetti articoli si legge che: “Adesso il Governo dovrebbe firmare un decreto che permetterà l’affidamento attraverso un project financing e questo permetterebbe all’A22 a quel punto” di andare a realizzare la bretella che collega Campogalliano a Sassuolo. “Abbiamo avuto rassicurazioni dalla presidenza del Consiglio e dai Ministeri competenti. Quando Draghi è venuto nel distretto ha preso impegni». (…). La firma è in capo al Governo appena firma il decreto la cosa è definitivamente risolta –: se il ministro interrogato sia a conoscenza di quanto riportato in premessa, e nel caso quale sia la posizione del Governo; se intenda chiarire nel dettaglio questa nuova soluzione giuridico amministrativa il cui fine parrebbe essere quello di confermare Autobrennero gestore della A22, evitando in questo modo la gara internazionale o la liquidazione dei partner privati presenti nella società; quale sia la posizione del Governo sulla realizzazione della bretella autostradale Campogalliano Sassuolo e se non intenda invece valutare la possibilità di adottare iniziative per spostare i fondi statali disponibili per questa opera su un nuovo concreto progetto di mobilità sostenibile in linea con le sfide di oggi e del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

