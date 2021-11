La protesta degli alluvionati di Nonantola sull’argine: “Serve più tempo per i rimborsi”

NONANTOLA – Moduli complicati da compilare, professionisti difficili da trattare e un non senso logico: a che serve una data di scadenza se i fondi sono stati già stanziati? Per questo il Comitato Alluvionati di Nonantola, associazione con più di 200 iscritti, chiede che vengano prorogati i termini per la presentazione delle domande di risarcimento.

Sabato la protesta degli alluvionati, con una passeggiata sull’argine del Panaro che un anno fa ha rotto allagando mezza Nonantola e facendo danni per milioni. Almeno 2.800 le famiglie che hanno subito danni. E’ stato ripercorso il luogo della rottura, ed esposto uno striscione “Basta emergenze”

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017