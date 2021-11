Mirandola, benemerenza civica per i medici Stefano Toscani e Geminiano Bandiera

MIRANDOLA – “E’ il riconoscimento dell’Amministrazione comunale per l’impegno profuso nella lotta contro il Covid. Ma ancor di più è il ringraziamento che mi sento di fare a nome di tutti i cittadini, ai medici Toscani e Bandiera, perché in modo indefesso ed ai fini della tutela della salute, non si sono mai tirati indietro, lavorando con professionalità e coraggio durante l’emergenza sanitaria”.

Sono parole di soddisfazione quelle che il sindaco di Mirandola, Alberto Greco, ha pronunciato in occasione della concessione delle Benemerenze Civiche ai medici Stefano Toscani e Geminiano Bandiera. Ricevuti in municipio dal primo cittadino, questi ha conferito loro la benemerenza civica “…per aver svolto la professione medica con passione e dedizione e con una totale abnegazione durante l’emergenza sanitaria della pandemia da Covid 19, perché “Lo scopo dell’arte medica è la salute, il fine è ottenerla”” (Galeno).

Entrambi di Mirandola, Bandiera e Toscani sono rispettivamente direttore della Struttura Complessa di pronto Soccorso OBI (Osservazione Breve Intensiva) e Medicina d’Urgenza all’Ospedale Civile di Baggiovara e direttore della Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia di Emergenza e Urgenza dell’Azienda Ausl di Modena.

“Non si tratta solo di semplici esempi, ma di esempi di valore vero – ha poi continuato il sindaco – per come, in prima linea e in una situazione di criticità estrema, si sono prodigati nella lotta contro il virus”.