Mirandola, celebrazioni 4 novembre: scoperti 4 nuovi nomi di mirandolesi caduti

MIRANDOLA- Nel giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, Mirandola ha reso omaggio ai suoi 356 concittadini caduti durante il primo conflitto mondiale.

Nella mattina di giovedì 4 novembre, infatti, il sindaco Alberto Greco, l’assessore Roberto Lodi, la presidentessa del Consiglio comunale Selena De Biaggi, l’ispettrice della polizia oocale presidio di Mirandola Emanuela Ragazzi, il comandante della polizia locale UCMAN Gianni Doni, i rappresentanti dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia), delle Forze dell’Ordine (polizia, carabinieri, guardia di finanza), si sono ritrovati al cimitero di Mirandola per la deposizione di una corona d’alloro seguita dalla benedizione di don Fabio Barbieri e del momento di silenzio in onore dei caduti della Grande Guerra.

Le celebrazioni sono poi proseguite in piazza Costituente, nei pressi del palazzo Comunale, per un altro momento di raccoglimento, per poi concludersi alle ex scuole elementari di via Circonvallazione dove sono

collocate le lapidi commemorative.

La giornata ha voluto ricordare l’eroismo dei soldati che combatterono e caddero, oltre un secolo fa, fino al raggiungimento della Vittoria.

Ma pure l’importanza della trasmissione della memoria storica alle giovani generazioni e la riconoscenza

alle Forze armate, presidio delle istituzioni repubblicane, e a tutti i nostri militari impegnati nell’adempimento del proprio dovere in Italia e all’estero.

“Nonostante siano trascorsi più di 100 anni, il primo conflitto mondiale è ancora vivo nella memoria

nazionale – ha affermato il sindaco di Mirandola Alberto Greco – A maggior ragione quest’anno, in cui ricorre anche il centenario del Milite Ignoto. Al quale recentemente, il Comune di Mirandola, alla pari di tante altre municipalità ha voluto riconoscerne il valore attribuendogli la cittadinanza onoraria, con la seguente motivazione: “Così come cento anni fa quel Soldato è stato voluto “di nessuno” perché potesse essere percepito come “di tutti“ e sublimare così il sacrificio di tutti i caduti per la Patria, oggi è giunto il momento in cui in ogni luogo della Patria si possa orgogliosamente riconoscere la “paternità” di quel Caduto. Per il Milite Ignoto è in fase di realizzazione un monumento, opera di Massimo Marchesi che verrà collocato a ricordo presso il cimitero di Mirandola, nell’area dedicata ai caduti della Grande Guerra.”

Mirandola, come tutto il Paese, ha poi ricordato il sindaco pagò un caro prezzo in vite umane a causa della Guerra e sono diversi i monumenti, i cippi e le lapidi che lo ricordano.

In particolare quella collocata nel Sacrario dei Caduti nella chiesa di San Francesco, fortunatamente salvatasi dal sisma del 2012, dove sono riportati i nomi dei 352 caduti di Mirandola. Saliti di recente a 356,

dopo l’individuazione di altri quattro caduti mirandolesi, i cui nominativi non risultano su alcun monumento o lapide del territorio.

Si tratta di: Benatti Ermando (nato a S. M. Carano. 3/02/1887, residente a Cividale), deceduto nel

1917; Castorri Antonio, (nato a S. M. Carano, 28/11/1899, e lì residente), deceduto nel 1918; Dotti Roberto, (nato a Cividale il 9/10/1889, residente a Mirandola), deceduto nel 1915; Ribuoli Aldegardo, (nato a Cividale il 1/05/1892, residente a Quarantoli), deceduto nel 1916.

I loro nomi, non appena possibile saranno riportati sulle lapidi del Sacrario nella chiesa di San

Francesco.