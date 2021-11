Nonantola, accolte le richieste degli alluvionati: prorogato il termine per le domande di risarcimento

NONANTOLA – La Giunta Regionale ha prorogato il termine per la presentazione delle domande di risarcimento per i danni causati dall’alluvione del 6 dicembre 2020, come chiedevano i cittadini colpiti dall’alluvione, che, proprio per ottenere una proroga della scadenza, nei giorni scorsi, avevano organizzato una camminata sull’argine del fiume Panaro.

Il termine è stato prorogato da giovedì 11 novembre a venerdì 17 dicembre 2021. La Regione Emilia-Romagna ha tenuto conto della richiesta dell’Amministrazione comunale di Nonantola, trasmessa alla presidenza della Regione e all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, di posticipare il termine di presentazione delle domande. Considerata la proroga, dal pomeriggio di oggi, martedì 9 novembre, sarà possibile prenotare i nuovi appuntamenti con l’ufficio comunale, per le date successive all’11 novembre. Maggiori informazioni sul sito del Comune di Nonantola https://www.comune.nonantola.mo.it/…/notizie_fase02…

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017