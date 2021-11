Novi, lavori di asfaltatura nelle principali vie del centro

NOVI DI MODENA – Proseguono i lavori di riqualificazione della viabilità, a Novi di Modena: oggetto d’intervento, le principali vie del centro, a cui si aggiunge una parte di via Gazzoli. Nel dettaglio, le vie interessate dai lavori sono:

– via Canzio Zoldi, da via Medaglie d’Oro alla Provinciale per Mantova;

– via Fratelli Rosselli, da via Bigi Veles a via G. Di Vittorio;

– via E. De Amicis, da via G. Di Vittorio a via Gazzoli;

– via G. Di Vittorio, da Piazza I Maggio fino al PAC – Polo Artistico Culturale;

– via Gazzoli, da via Del Gesù fino alla fine dell’agglomerato abitativo.

Livellamento degli avvallamenti per il ripristino delle quote stradali e stesura del manto di asfalto saranno i principali interventi che, compatibilmente con la situazione relativa ai diversi cantieri presenti nel centro, si è deciso di sanare a fronte di una situazione di crescente degrado che, da diversi decenni, non veniva affrontata. Per non creare intralci e problemi ai tanti residenti coinvolti e alle attività commerciali, l’intervento si svolgerà in diverse tranche. In questo modo non sarà necessario chiudere intere strade ma verranno istituiti una serie di sensi unici alternati, consentendo comunque la circolazione e la viabilità, seppur in forma modificata. La durata del cantiere, compatibilmente alle condizioni meteo, è stimata in circa 10 giorni.

Tali lavori costituiscono la prima parte di un progetto più ampio, che vedrà successivamente la manutenzione anche di strade extraurbane particolarmente degradate. Il costo totale ammonta a 400.000 Euro, di cui € 190.000 inerenti ai lavori in corso in questi giorni.

