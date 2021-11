Novi, le caratteristiche della nuova ciclopedonale in programma tra Rovereto e S. Antonio

NOVI DI MODENA – A seguito dell’incontro di presentazione del progetto ai cittadini, ecco le principali caratteristiche della nuova ciclopedonale che sarà realizzata il prossimo anno tra Rovereto e S. Antonio, frazioni del Comune di Novi di Modena

L’inizio del percorso è previsto dal centro di Rovereto, all’altezza di via Barberi, per poi proseguire, costeggiando via Chiesa Nord, fino all’altezza di Corte Rettighieri. Qui sarà predisposto un semaforo per l’attraversamento sul lato opposto della strada, che proseguirà fino a via Mazzarana.

Un percorso che consentirà di realizzare importanti interventi di messa in sicurezza del tratto di strada provinciale che da ponte Pioppa arriva nell’abitato di Rovereto. Inoltre, verrà installata un’ulteriore postazione semaforica per ridurre la velocità dei veicoli in transito all’incrocio di via XXV Aprile, nonché diversi sistemi di protezione per garantire l’incolumità di ciclisti e pedoni.

“Il progetto è il risultato di un percorso di condivisione intrapreso con i cittadini” spiega il sindaco di Novi di Modena, Enrico Diacci “Rispetto alla proposta iniziale, che prevedeva la realizzazione dell’opera nell’intero tratto tra i centri di Rovereto e S. Antonio, i cittadini coinvolti nel percorso partecipativo hanno deciso di concentrare gli sforzi sulla messa in sicurezza del tragitto lungo via Chiesa Nord verso Ponte Pioppa. Un progetto perciò che ha tenuto conto delle opinioni e delle idee emerse direttamente dai cittadini, risultato di una politica che trova nel confronto una delle sue principali prerogative”.

La prima parte dei lavori è sostenuta grazie a fondi comunali e in parte con il contributo economico del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, che si occuperà di tombare il canale denominato Rovereto Basso, sul quale transiterà il percorso. Il costo ammonta a Euro 462.000. L’inizio dei lavori è previsto nel mese di febbraio per concludersi entro la fine della primavera. Successivamente verrà realizzato il secondo tratto fino a via Mazzarana.

